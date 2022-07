Crisi idrica: assistenza e approvvigionamento acqua

Prosegue a Cervo lo stato di piena emergenza dovuto all’assenza di acqua in varie zone del paese. Per ovviare, seppure parzialmente, alla crisi idrica, il Comune e la Protezione Civile hanno posizionato diverse botti di approvvigionamento – con acqua non potabile – in piazza Castello, Strada Poggio, nel parcheggio del Porteghetto e in zona cimitero. Le persone più fragili e coloro che avessero particolari difficoltà ad approvvigionarsi possono contattare la Polizia Municipale di Cervo o la Protezione Civile che forniranno assistenza.