Crolla pino ai giardinetti di Ventimiglia sfiorata una donna

Un pino molto alto è crollato improvvisamente oggi pomeriggio nei giardinetti pubblici del centro di Ventimiglia. Una donna seduta su una panchina è stata sfiorata dalle fronde mentre l'albero cadeva, ma fortunatamente non ha riportato lesioni, ma è stata accompagnata per precauzione al pronto soccorso. Fortunatamente le attività in programma oggi pomeriggio per i bambini erano state annullate a causa della pioggia.