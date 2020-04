Da Ospedaletti donate 200 tute sanitarie per Ospedale e Croce Rossa

Donate 200 tute sanitarie per Ospedale e Croce Rossa

Gli amici e clienti della gelateria Stop and Go hanno reso possibile l’acquisto di 200 tute sanitarie, 150 donate all’Ospedale Borea, 50 al Comitato Cri sanremese

Consegnate dal sindaco Cimiotti al Presidente Ettore Guazzoni. A dare il “la” era stata Gilda Tornatore, giovane medico di Sanremo che lavora a Milano presso l’ospedale San Donato, in prima linea per il Covid 19

Sono state consegnate martedì mattina alla presenza del primo cittadino di Ospedaletti Daniele Cimiotti le cinquanta tute sanitarie destinate al comitato sanremese di Croce Rossa Italiana. A ritirarle è andato direttamente il Presidente matuziano Ettore Guazzoni. In realtà le tute comprate sono state in tutto 200, ma 150 sono destinate all’Ospedale Borea di Sanremo. A raccogliere il denaro necessario per l’acquisto dei dispositivi sanitari è stato il titolare della gelateria Stop and Go Marco Astrego.

“La popolazione ha accolto con entusiasmo la mia iniziativa – afferma soddisfatto Astrego – e nel giro di pochi giorni abbiamo potuto realizzare questo piccolo ma importante progetto. Intendo ringraziare tutti quanti hanno versato un contributo per l’acquisto, e vorrei citare anche la giovane medico sanremese Gilda Tornatore, in prima linea a Milano nell’emergenza Covid 19, che ci ha dato l’input per dare il via alla raccolta fondi”.