Derby Sanremese-Imperia, il questore: "Ingresso senza restrizioni, mettiamo alla prova le due tifoserie"

Il derby senza restrizioni

"Per la partita di domani di Coppa Italia, tra Imperia e Sanremese, non ho inteso chiedere restrizioni all'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. Voglio che sia aperta. Un'apertura di credito alle due tifoserie, in vista delle prossime due partite di campionato".

Così il questore di Imperia, Pietro Milone, stamani ha annunciato l'intenzione di aprire l'ingresso a tutti i tifosi - sempre nel rispetto della normativa anti-Covid - per il derby.

Ma si tratta di una messa alla prova

Se le due tifoserie, infatti, sapranno approfittarne, vale a dire non creando disordini prima e dopo il match, potrà ripetersi questa soluzione anche in campionato, altrimenti potrebbero scattare restrizioni: dalle porte chiuse, al divieto di ingresso per una tifoseria e via dicendo. "Mi auguro che le tifoserie riflettano bene sul come comportarsi - ancora il questore - perché dopo non ci saranno più aperture. Vediamo se lo sforzo sarà premiato".

Video intervista al questore di Imperia su nuovo dirigente e derby