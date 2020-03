Diano Marina: lombardi e piemontesi a passeggio, 7 denunce della polizia locale

Turisti lombardi e piemontesi a passeggio

Pugno duro contro i “furbetti” della passeggiata anche a Diano Marina, dove la polizia municipale oggi ha fermato sette turisti di Asti, Torino e Brescia, che passeggiavano in centro o sul lungomare. C’erano anche coppie di anziani coniugi a braccetto o mano nella mano, che quando sono stati fermati hanno dichiarato di non sapere nulla dei divieti e dell’autocertificazione. Sono molte le seconde case della Riviera affollate di turisti soprattutto piemontesi o lombardi, arrivati in Liguria nonostante i divieti.

Il comandante della polizia locale di Diano Marina, Franco Mistretta