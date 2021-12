Dimessa da ospedale 36enne scavalca ringhiera e precipita per cinque metri a Imperia

NEL TARDO POMERIGGIO

Una donna di 36 anni è rimasta ferita, nel tardo pomeriggio, dopo essere precipitata per circa cinque metri, dopo aver scavalcato un cancello, fuori dall’ospedale di Imperia, dov’era appena stata dimessa. A quanto sembra la trentaseienne voleva imboccare la scalinata di via Sant’Agata. Invece ha sbagliato, forse a causa anche della scarsa visibilità, ed è precipitata nel cortile di un condominio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale sanitario e la donna è stata stabilizzata e portata nuovamente in ospedale.