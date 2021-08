"Dobbiamo raggiungere l'immunità di gregge"

“La Liguria continua a vaccinare con l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge. Il vaccino è l’unica arma che abbiamo per tenere aperto il Paese e cominciare a riprogrammare la nostra vita: non possiamo permetterci di passare il prossimo autunno di nuovo tra una chiusura e l’altra. Dall’inizio della campagna vaccinale in Liguria sono state somministrate oltre un milione e 900mila dosi di vaccino, per l’esattezza 1.929.418”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

“È necessario proseguire nella campagna vaccinale – prosegue Toti – Per questo, dopo il grande successo delle open night delle scorse settimane, anche in questi giorni sono in programma, nei diversi hub della Liguria, appuntamenti dedicati alla vaccinazione senza prenotazione. Allo stesso tempo, prosegue anche l’apertura di linee dedicate per la fascia compresa tra i 12 e 18 anni e il personale scolastico: è particolarmente importante proseguire nella vaccinazione di queste persone, l’avvio dell’anno scolastico è alle porte ed è fondamentale restituire ai ragazzi la loro quotidianità e socialità in presenza”

Questa settimana le open night si terranno anche:

Mercoledì 25 agosto

Asl1 – Palafiori Saremo (dalle 19 alle 22)

Asl2 – Palacrociere di Savona (dalle 20 alle 23)

Asl3 - hub San Benigno (dalle 20 alle 24)

Teatro della Gioventù (dalle 19 alle 23)

Sala Chiamata del Porto (dalle 19 alle 22)

Asl4 - hub San Francesco di Chiavari (dalle 19 alle 22)

Asl5 – hub ex Fitram della Spezia (dalle 19 alle 22)

Venerdì 27 agosto

Asl1 – Palasalute di Imperia (dalle 19 alle 22)

Asl2 – hub Cairo Montenotte e Alassio (dalle 20 alle 23)

Asl3 - hub San Benigno (dalle 20 alle 24)

Teatro della Gioventù (dalle 19 alle 23)

Sala Chiamata del Porto (dalle 19 alle 22)

Asl4 - hub San Francesco di Chiavari (dalle 19 alle 22)

Asl5 – hub ospedale San Bartolomeo di Sarzana (dalle 19 alle 22)

Per quanto riguarda invece la fascia 12-18 e il personale scolastico, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione e con linea dedicata con i seguenti orari:

Asl1

• Stazione ferroviaria di Taggia - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13

• Palabigauda di Camporosso - mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14

• Palasalute di Imperia - da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19

• Sede Asl1 di via Lamboglia a Ventimiglia martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14 (solo per personale scolastico)

Le somministrazioni del vaccino nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri, la prima con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione con linea dedicata per la fascia tra i 12 e i 18 anni e per il personale scolastico, le somministrazioni, alle 17, sono state: Asl 1: 43 di cui 8 prime dosi per la fascia 12-18 e 8 operatori scolastici;

• Asl 2: 184 di cui 49 prime dosi per la fascia 12-18 e 4 operatori scolastici;

• Asl 3:

92 di cui 35 prime dosi per la fascia 12-18 e 9 operatori scolastici presso la Sala Chiamata del Porto;

59 tutte prime dosi e 1 operatore scolastico al Teatro della Gioventù;

• Asl 4: 40 di cui 35 prime dosi per la fascia 12-18 e 5 operatori scolastici

• Asl 5: 80 per la fascia 12-18