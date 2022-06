Donna di cappotta con l'auto a Pontedassio, forse per un colpo di sonno

L'incidente è avvenuto verso mezzanotte e trenta

Una giovane donna si è cappottata con l’auto, una Smart, verso mezzanotte e trenta, a Pontedassio, per motivi ancora in fase di accertamento, ma a quanto apre un colpo di sonno. E’ accaduto al civico 147 di via Torino, la vecchia statale 28, che attraversa il centro del paese. Sul posto i vigili del fuoco con il personale sanitario e i carabinieri. La donna è stata stabilizzata e portata in ospedale.