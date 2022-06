Donna investita da un moto in fase di sorpasso sull'Imperatrice a sanremo

La donna attraversava fuori dalle strisce e la moto stava sorpassando

Una donna di circa 70 anni di nazionalità inglese è rimasta ferita, stamani, dopo essere stata investita da una moto in fase di sorpasso, mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali sull'Imperatrice a Sanremo. Ha riportato un trauma facciale. Sul posto il personale sanitario con tre ambulanze: Ponente Emergenza, Sanremo soccorso e Croce Rossa, oltre a polizia e polizia locale. Il conducente della moto ha invece riportato un trauma al piede destro. Entrambi sono stati portati in codice giallo all'ospedale di Borea. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica.