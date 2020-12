Donna investita da uno scooter in corso Garibaldi a Sanremo

Donna investita da uno scooter in corso Garibaldi

Una donna anziana è stata investita da uno scooter, verso le 10.30, in corso Garibaldi, a Sanremo. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la polizia locale. La dinamica è ancora in corso di ricostruzione, ma da quanto si apprende l’incidente sarebbe avvenuto sulle strisce. Il pedone è stato stabilizzato e portato in ospedale in “codice giallo” di media gravità.