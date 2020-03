Donna porta a passeggio il cane e trova 40 kg di hascisc sulla spiaggia

Porta a passeggio il cane

Un carico di carico di circa quaranta chilogrammi di hascisc è stato trovato oggi sulla spiaggia dell’Arziglia, a Bordighera, da una donna che portava a passeggio un cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. Lo stupefacente, che molto probabilmente è stato portato a riva dal mare, era stato suddiviso in panetti contenuti in una sorta di cartone con della plastica. Indagini sono in corso per risalire alla provenienza della droga e per capire se sia stata gettata appositamente in mare o ci sia finita per un puro caso.

