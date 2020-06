Donna soccorsa in casa con un’autoscala ad Arma di Taggia

Soccorsa donna

Mobilitazione di soccorsi, stamani, in via Boselli ad Arma di Taggia, per una donna che doveva essere portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il personale del 118. La paziente, a fronte del peso eccessivo e della possibilità che potesse restare ferita, passando con la barella per le scale, è stata imbragata su una tavola spinale e fatta scendere in strada con l’ausilio di un’autoscala. A quel punto è stata portata in ospedale.

