Drammatico schianto sull’Aurelia: gravissimo uno scooterista

Drammatico schianto

Uno scooterista, di 42 anni, è rimasto gravemente ferito, nel pomeriggio, dopo essersi schiantato contro un furgoncino sull’Aurelia, al bivio per Civezza, nel territorio comunale di San Lorenzo al mare. Stando a quanto finora ricostruito sembra che l’uomo, che viaggiava in sella a un Yamaha Tmax, stesse procedendo da Imperia verso Ponente, mentre il furgoncino stava svoltando per Civezza.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con un equipaggio della Croce Bianca di Imperia, la polizia e i carabinieri. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo ha riportato un grave trauma ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra ligure. Le sue condizioni sono molto critiche In seguito all’incidente, per via dei soccorsi e in attesa della bonifica della strada, si è formata una lunga coda in entrambe le direzione di marcia. Nell’incidente sarebbe rimasto coinvolto anche un altro veicolo.

