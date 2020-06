Due lettini e 1 ombrellone. Ecco i prezzi di 100 spiagge della nostra riviera

Due lettini e 1 ombrellone

La stagione estiva è entrata nel vivo dopo i mesi di lockdown. Ma quanto costa andare in spiaggia? Diciamo subito che nella maggior parte dei casi i gestori non hanno aumentato i prezzi e, anzi, hanno cercato di venire incontro ai turisti con delle offerte personalizzate. Su La Riviera in edicola da questa mattina i prezzi giornalieri e mensili di due lettini e 1 ombrellone di 100 stabilimenti balneari da Cervo a Ventimiglia

Si va dai 210 euro mensili del Golfo Dianese ai 1500 di un esclusivo stabilimento di Bordighera.

E ricordatevi che anche questa settimana La Riviera omaggia tutti i suoi lettori con una mascherina.

