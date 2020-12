Due morti all’ospedale di Sanremo nel bollettino di oggi, i nuovi casi sono 216

Ecco il flusso dati Alisa- Ministero della Salute.

Coronavirus, la situazione in Liguria e a Imperia

Sono 216, a margine dei 3789 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria. Questo porta il numero totale, esclusi i morti e i guariti a 7.483 unità, sono 70 di meno rispetto a ieri. Aumentano gli ospedalizzati, sono 7 di più in tutta la regione, per un totale di 765 pazienti ricoverati, 65 dei quali in terapia intensiva. In provincia di Imperia i casi positivi sono 481, calano gli ospedalizzati, sono 60 (-3), 4 in terapia intensiva. Nel bollettino di oggi Alisa segnala altri sedici morti. Due uomini, di 84 e 73 anni, sono deceduti sabato 19 dicembre presso l’ospedale di Sanremo.

Il dettaglio dei positivi

IMPERIA (Asl 1): 31

SAVONA (Asl 2): 58

GENOVA: 100, di cui:

· Asl 3: 66

· Asl 4: 34

LA SPEZIA (Asl 5): 23

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4

I dati di oggi

TOTALE tamponi molecolari effettuati 680.832 3.789 TOTALE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI EFFETTUATI ( dal 02/11/2020) 135.297 3.059 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 57.970 216 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 7.483 -70

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.142 LA SPEZIA 1.296 IMPERIA 481 GENOVA 4.024 Residenti fuori Regione/Estero 217 altro/in fase di verifica 323 TOTALE 7.483

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 765 65 7 ASL1 60 4 -3 ASL2 124 15 9 San Martino 216 27 2 Ospedale Evangelico 1 0 0 Ospedale Galliera 99 3 3 Ospedale Gaslini 6 0 1 ASL3 globale 78 6 -1 ASL 3 Villa Scassi 78 6 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 80 7 -3 ASL4 Sestri Levante 79 7 -3 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 101 3 -1 ASL5 Sarzana 98 2 -1 ASL5 Spezia 3 1 0

Isolamento domiciliare 5.703 -127 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 47.689 270 Deceduti* 2.798 16

* Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 13/12/2020 M 79 S. Maria di Misericordia di ALBENGA 2 13/12/2020 F 73 S. Maria di Misericordia di ALBENGA 3 13/12/2020 M 70 S. Corona di PIETRA LIGURE 4 14/12/2020 M 82 S. Maria di Misericordia di ALBENGA 5 14/12/2020 M 76 S. Maria di Misericordia di ALBENGA 6 15/12/2020 M 77 S. Maria di Misericordia di ALBENGA 7 16/12/2020 F 97 VILLA SCASSI 8 16/12/2020 M 93 S. Maria di Misericordia di ALBENGA 9 18/12/2020 M 71 GALLIERA 10 18/12/2020 M 78 GALLIERA 11 18/12/2020 M 97 S. Maria di Misericordia di ALBENGA 12 18/12/2020 F 95 S. Corona di PIETRA LIGURE 13 18/12/2020 M 92 S. Maria di Misericordia di ALBENGA 14 19/12/2020 M 84 ASL1 SANREMO 15 19/12/2020 M 73 ASL1 SANREMO 16 19/12/2020 M 81 VILLA SCASSI ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 1.036 ASL 2 697 ASL 3 2.938 ASL 4 560 ASL 5 721 Liguria 5.952