Due tentati suicidi nella notte: un uomo tenta di darsi fuoco a Imperia

Tentati suicidi

Due persone hanno tentato il suicidio nella notte, in provincia di imperia. In un caso si parla di un uomo che avrebbe provato a darsi fuoco, dopo essersi versato della benzina addosso. L’episodio sarebbe avvenuto a Caramagna. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco con le forze dell’ordine. I due fatti sono ancora in corso di accertamento, maggiori informazioni più tardi.

Leggi qui le altre notizie