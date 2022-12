E' morta Annadomenica Febbo nonna record di 106 anni

Una triste notizia per Riva Ligure. A darla è il sindaco Giorgio Giuffra: è morta Annadomenica Febbo, ultracentenaria del paese che lo scorso 11 marzo aveva festeggiato l'incredibile traguardo di 106 anni

Il cordoglio del sindaco Giuffra per la scomparsa di Annadomenica Febbo

"La nostra Comunità saluta la sua nonna più saggia - ha scritto il sindaco di Riva Ligure - È stato per me un privilegio conoscerla e premiarla, già più di sei anni fa, per la sua longevità. Ai suoi familiari sono rivolti la mia vicinanza ed il mio cordoglio in questo ferale momento. Addio, Annadomenica!".

Originaria dell'Abruzzo, lo scorso anno Annadomenica aveva battuto un altro record, essendo stata la persona più anziana vaccinata contro il covid in provincia di Imperia