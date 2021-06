E' morto l'avvocato e senatore del Pdl Gabriele Boscetto

E' morto l'avvocato e senatore Boscetto

E' mancato, la scorsa notte, all'età di 76 anni l'avvocato Gabriele Boscetto ex senatore del Popolo delle Libertà. Dal 1995 al 2001 è stato Presidente della Provincia di Imperia. È stato consigliere comunale a Sanremo dal 2004 al 2009. Senatore dal 2001 al 2006 (eletto nel collegio di Sanremo) e dal 2008 al 2013 e onorevole dal 2006 al 2008 (eletto nella circoscrizione Liguria), Boscetto è stato vice capogruppo di Forza Italia al Senato dal 2001 al 2006. Ha ricoperto anche diversi incarichi parlamentari.

E' stato membro della Giunta per il Regolamento; membro della prima Commissione permanente (Affari Costituzionali), della 14/ma Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea); membro sostituto del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa e della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, oltre che della Commissione contenziosa.

Boscetto è relatore nel 2011 del Ddl sui rimpatri clandestini approvato il 2 agosto del 2011 con 151 sì, 129 no e nessun astenuto. Il provvedimento firmato dal ministro degli Interni Roberto Maroni prevede il rimpatrio dei clandestini, l'allungamento della permanenza nei Cie da 6 a 18 mesi e l'estensione da 5 a 7 giorni del termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, nel caso non sia stato possibile il trattenimento presso i centri.