E' morto l'ex centrocampista della Sanremese Francesconi

Lutto nel mondo del calcio e in particolare in casa Sanremese per la scomparsa di Silvio Francesconi, ex centrocampista biancoazzurro nei primi anni '80.

Il cordoglio della Sanremese

"Nelle scorse ore - si legge in una nota del club, corredata dalle foto dell'ex calciatore - è venuto a mancare Silvio Francesconi, ex centrocampista biancoazzurro in C/1 tra il 1981 e il 1983 (63 presenze, 2 reti). Nato il 23 ottobre 1952 a Montignoso, in provincia di Massa, ha esordito anche in serie A con la maglia dell'Udinese ed ha giocato in B con la Ternana. La Sanremese partecipa al lutto che ha colpito la famiglia ed esprime le più sentite condoglianze".

Francesconi, mancato all'età di 68 anni, giocò soprattutto in Serie C, con eccezione nella stagione 1979-1980, nella quale disputò 5 incontri in Serie B con la Ternana, per poi trasferirsi nella sessione autunnale del calciomercato all'Udinese scendendo in campo in 3 sfide di Serie A (esordio il 16 dicembre 1979 in occasione della sconfitta interna col Bologna). A fine stagione tornò alla Ternana, nel frattempo retrocessa in Serie C1, per poi chiudere la carriera tra Sanremese, Michiarinese e Tuttocalzatura di Castelfranco, in Toscana, di cui fu anche allenatore.