E' morto l'ex insegnante e gallerista Lorenzo Civiero

Grave lutto nel mondo dell'arte per Lorenzo Civiero, storico insegnante di applicazione tecnica alle medie di Diano Marina e poi gallerista di prestigio, a capo della Civiero Art Gallery di Diano Marina, che nel corso degli ultimi anni ha curato diverse esposizioni, soprattutto al Palazzo del Parco. L'ultima, dal titolo Dimensione Atemporale (ottobre-gennaio dello scorso anno), con due grandi artisti contemporanei di fama internazionale, quali l'urugaiano Pablo Atchugarry (al quale Civiero era molto legato, ben tre le sue esposizioni e Diano) e Bruno Munari. Quella per l'arte era una passione antica per Civiero, che si divideva in passato tra il ruolo di insegnanti e quello di proprietario di un negozio di cornici a Diano Marina.

L'ultimo saluto a Lorenzo Civiero mercoledì a Diano

Padre di due figli, Civiero è morto nelle scorse ore a Milano, dov'era ricoverato per l'aggravarsi di una malattia che lo tormentava da tempo. Mercoledì prossimo, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Diano Marina, verrà celebrato il funerale. Civiero riposerà poi accanto alla moglie nel cimitero di Diano Castello, dove abitava.