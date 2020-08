Ecco dieci località “segrete” per sfuggire al caldo in Liguria

Regione Liguria – in vista delle previsioni meteo che annunciano un forte anticiclone e caldo africano – ha pubblicato una lista di dieci località dove cercare refrigerio, a cavallo tra spettacolari scenari paesaggistici, storia, cultura e territorio.

1. La spiaggia dei Balzi Rossi

L’ultima spiaggia italiana oppure la prima della Costa Azzurra, famosa anche come “spiaggia delle uova” per la forma dei suoi ciottoli, si trova all’estremo ponente ligure, praticamente al confine con la Francia. La vicinanza con il Museo preistorico dei Balzi Rossi garantisce anche una visita istruttiva a chi la frequentò 90 mila anni fa.

2. Monesi di Triora

Nel ponente Ligure, quasi al confine con la Francia, c’è Monesi di Triora. In provincia di Imperia basta pensare a questa località posta a 1376 m s.l.m. alle pendici del monte Saccarello (2201 m s.l.m. – il monte più alto della Liguria) per sentirsi già più freschi. D’estate è punto di partenza per trekking e stupende passeggiate, da non perdere la festa della cucina bianca nella vicina Mendatica. Con la Via del Sale la strada sterrata che da Limone Piemonte conduce a Monesi, si può godere dello stupendo panorama del Saccarello de delle Alpi Marittime.

Verificare sul sito gli orari di apertura e gli accessi:

3. Lecchiore

Nell’immediato entroterra di Imperia, c’è il borgo di Lecchiore, frazione di Dolcedo, famoso per i suoi laghetti. Immersi nel bosco di lecci, lì l’acqua è freddissima anche ad agosto e c’è chi vi si tuffa dalle liane appositamente pendenti dagli alberi.

4. Murialdo

In provincia di Savona, ai confini con il Piemonte, c’è Murialdo: immerso nel verde di rigogliosi castagneti, la vita vi scorre come un tempo, come testimonia il locale Museo C’era una volta di Rio Freddo, il cui nome ispira già una frescura tranquillizzante.

5. Giustenice

Luogo dove certamente non si boccheggia dal caldo è Giustenice: nasce come villaggio dei Liguri Ingauni, che abitavano le fresche grotte degli Scogli Neri e del Buco delle Conche. Oggi il castello di San Michele domina il borgo. Da non perdere il Pallio dei Carri, straordinaria festa medievale.

6. La Val Trebbia

Nel genovese le temperature più basse si registrano in Val Trebbia, da Torriglia in su. Cercate il fresco ai piedi del monte Prelà o attorno al lago del Brugneto. Ma la val Trebbia non finirà mai di stupirvi: Montebruno, Rovegno, Fontanigorda, difficilmente conoscono il caldo.

7. Rezzoaglio

Rezzoaglio detiene spesso il record delle temperature estive, forse per le dense le faggete e i boschi della foresta delle Lame, dove, attorno all’omonimo lago di origine glaciale si rievoca il mondo dei celti liguri in un originale evento folcloristico.

8. Alta Val di Vara

A Levante potete cercare il fresco nell’Alta Val di Vara, cuore verde dello Spezzino. Varese Ligure ha ottenuto il marchio di vallata del biologico: primi in Italia a capire il valore della natura e della genuinità.

9. Fiumaretta

Fiumaretta, nel comune di Ameglia, è una località balneare alla foce del Magra con spiagge sabbiose come quelle di Punta Bianca e Punta Corvo

10. Bocca di Magra

Bocca di Magra, villaggio di pescatori, divenne nel corso del tempo una località turistica che attirò nel dopoguerra pensatori e scrittori come Montale, Pasolini, Einaudi, Vittorini e altri.