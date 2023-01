Ecco dove saranno i semafori "spietati" di Ventimiglia

Dal 16 gennaio sraanno attivati 5 sistemi per il controllo degli attraversamenti semaforici, quattro dei quali collocati lungo la S.S. 1 Aurelia

Semafori "spietati" a Ventimiglia

La Città di Ventimiglia presenta un piano pluriennale di interventi e attività che mirano alla riduzione dell’incidentalità e alla salvaguardia degli utenti della strada. I dati Istat del 2021, pubblicati lo scorso novembre, pongono la Liguria al 9° posto nella classifica nazionale per incidentalità, con 7.166 incidenti, 64 morti e 8.766 feriti, dove la provincia di Imperia si colloca in terza posizione tra i capoluoghi liguri con 901 incidenti totali, 10 i morti e 1.150 i feriti.

L’incidentalità imperiese in particolare risulta essere elevata lungo la costa e nei comuni capoluogo di provincia, particolare evidenza assumono le criticità rilevate sulle tratte stradali come la S.S. 1 Aurelia, lungo la quale si registrano il maggior numero di incidenti, e la S.S. 20 Colle di Tenda. Tra le cause principali dei sinistri mortali troviamo la velocità troppo elevata insieme al mancato rispetto della precedenza e alla distrazione dovuta ai dispositivi presenti in auto (Fonte: ACI-Istat 2022).

La Città di Ventimiglia con il Progetto Integrato di Sicurezza Stradale ha previsto una serie di interventi posti in campo attraverso soluzioni tecnologicamente all’avanguardia in grado di aumentare la sicurezza stradale, prevenire e ridurre il numero degli incidenti - quindi di morti e feriti. Il primo di questi interventi vedrà, dal 16 gennaio 2023, l’attivazione di 5 sistemi per il controllo degli attraversamenti semaforici, quattro dei quali collocati lungo la S.S. 1 Aurelia.

Qui di seguito i posizionamenti in dettaglio:

• S.S. 1 Aurelia/Via D. Alighieri;

• S.S. 1 Aurelia/Via Gallardi;

• S.S. 1 Aurelia/Via Scalo merci/Via E. Chiappori;

• S.S. 1 Aurelia/Via della Stazione/Via della Repubblica;

• Via Roma/Via E. Chiappori.

Sempre in ottica di tutela degli utenti della strada sono previsti anche sistemi IoT per la salvaguardia degli utenti più deboli, ovvero 10 sistemi di sicurezza per il controllo dei passaggi pedonali non semaforizzati ideati per tutelare i pedoni in prossimità di attraversamenti potenzialmente critici o poco visibili, e basati su sensori, telecamere, sistemi di illuminazione e di presegnalazione per allertare gli automobilisti della presenza di un pedone in attraversamento. Il Progetto prevede anche il monitoraggio dei transiti veicolari attraverso l’installazione di diversisistemi che permetteranno un’analisi statistica dei flussi di traffico.