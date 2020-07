Ecco le nuove disposizioni liguri per la sicurezza nei cantieri pubblici

Le norme operative per la sicurezza nei cantieri liguri, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19

Sicurezza nei cantieri: c’è la nuova ordinanza regionale

Tra i vari aspetti della vita di tutti i giorni che hanno subito profonde e drastiche modifiche in seguito all’avvento irruento, nelle nostre vite, del nemico invisibile – ossia il nuovo Coronavirus – anche i cantieri si erano adeguati allo sforzo di contenere il diffondersi del contagio da Covid-19. Con l’evolversi della situazione epidemiologica non solo in Liguria, ma anche in tutta la Penisola, la Regione è intervenuta con una nuova ordinanza che disciplina come si si deve comportare. Ecco le nuove disposizioni operative sulla sicurezza nei cantieri per le opere pubbliche, per i cantieri “già aperti” e per quelli che sorgeranno a breve, i documenti necessari con le relative specifiche e le dotazioni che le aziende presenti sul luogo di lavoro dovranno fornire ai lavoratori.

Ecco l’ordinanza

Ordinanza_48_2020_-_misure_in_materia_di_contenimento_e_gestione_dell’emergenza_epidemiologica_da_Covid-19__indicazioni_operative_per_la_salute_e_la_sicurezza_nei_cantieri_di_opere_pubbliche

