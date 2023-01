Effetti avversi del vaccino, un presidio a Sanremo davanti alla statua di Mike

Dalle 15 di venerdì 6 gennaio: in via Matteotti, angolo con via Escoffier

La Pecora Nera e il Comitato di Liberazione Nazionale (Cln) organizzano per domani pomeriggio (venerdì 6), alle 15, un altro presidio, davanti alla statua di Mike, a Sanremo (via Matteotti, angolo con via Escoffier) per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti avversi del vaccino contro il Covid. Saranno esposti dei cartelli. Venerdì 13 gennaio, invece, in commissariato a Sanremo depositeranno un esposto contro il virologo Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie Infettive Ospedale Policlinico San Martino.

Fabrizio Tenerelli