Eliporto di Imperia abilitato al volo notturno

Un servizio fondamentale

La superficie dedicata al pilota di Canadair morto in servizio Claudio Garibaldi.

Piccola cerimonia, questa sera, per celebrare l'abilitazione dell'eliporto di Imperia al volo notturno.

Eliporto di Imperia pronto per il volo notturno

Attiva da oltre 20 anni, l'elisuperficie è stata adeguata per consentire voli di trasporto in ospedale anche dopo il tramonto. Un servizio fondamentale per il capoluogo e il circondario. La pratica è stata seguita dall'assessore Simone Vassallo, con la collaborazione di Asl e Protezione Civile.

In memoria di Claudio Garibaldi

Per l'occasione, l'eliporto è stato intitolato al pilota di Canadair Claudio Garibaldi, morto in servizio nel tentativo di spegnere un incendio nel savonese.

Escursioni in elicottero

Il sindaco del capoluogo, Claudio Scajola, ha annunciato la possibilità di ampliare ulteriormente la superficie fino ad offrire - a turisti ed imperiesi - anche esperienze di escursioni in elicottero.