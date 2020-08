Emergenza Covid: seminario di Confartigianato per utilizzare l’aria condizionata in sicurezza

La Confartigianato ha organizzato per mercoledì 26 agosto, con inizio alle ore 18, un seminario per illustrare la soluzione per “L’utilizzo dell’aria condizionata in sicurezza” con il sistema più in uso: la pompa di calore e l’unità interna, detta split.

Una delle problematiche sorte durante l’emergenza

Si tratta di una delle problematiche sorte in conseguenza all’emergenza Covid-19, per la quale il Comitato Tecnico degli impiantisti termoidraulici di Confartigianato Imperia si è subito messo al lavoro, studiando una soluzione che è già stata portata al’attenzione del Sistema Confederale nazionale. “L’emergenza Covid-19 in questi mesi ha modificato in modo sostanziale la nostra vita e di riflesso anche il nostro modo di lavorare – ha detto Claudio Negro, presidente degli impiantisti termoidraulici di Confartigianato Imperia – I momenti difficili non sono mancati, ma la passione e la tenacia che contraddistinguono gli artigiani hanno permesso di affrontare i problemi

cercando di risolverli. Tra questi anche l’aspetto legato al ricircolo d’aria che, in base alle diverse ordinanze emanate, se tecnicamente possibile doveva essere escluso, creando o rafforzando i ricambi d’aria presenti nei locali in modo naturale o meccanico”.

Come prenotare il smeinario

Il seminario è rivolto agli associati Confartigianato. E’ possibile richiedere all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it il link per partecipare mediante la piattaforma Webex. In alternativa si potrà partecipare dopo essersi prenotati, sempre tramite l’indirizzo mail sopra indicato, recandosi presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo (N.B. per le normative anti Covid-19 i posti in presenza saranno limitati).