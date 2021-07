Escursionista stroncato da un malore a Gouta

Era stato allertato anche l'elicottero

Un escursionista di 73 anni è stato stroncato da un malore, mentre percorreva un sentiero a Gouta, nei pressi del rifugio Allavena. Il personale sanitario del 118 ha mobilitato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco per sveltire le operazioni di soccorso, ma l'uomo non ce l'ha fatta, malgrado i tentativi di rianimazione. Accertamenti sono in corso per ricostruire l'accaduto.