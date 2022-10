Esplosione per fuga di gas in un appartamento a Molini di Triora, ci sono 5 feriti

Esplosione per una fuga di gas a Molini di Triora

E’ di almeno 5 feriti il bilancio di un’esplosione per una fuga di gas avvenuta in un edificio di via Marconi, a Molini di Triora, in alta Valle Argentina, nell'entroterra di Taggia. Ancora in fase di accertamento le cause dell’accaduto. I feriti hanno riportato diverse ustioni e a quanto pare vivrebbero tutti nello stesso appartamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il personale sanitario del 118, che ha allertato due elicotteri: Drago dei vigili del fuoco e Grifo. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto. L’esplosione avrebbe interessato una bombola del gas. Danni anche alle vicine abitazioni. Quattro dei feriti sono stati trasportati al centro grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi, a Sampierdarena; uno al Borea di Sanremo in codice giallo.

Fabrizio Tenerelli