Esposto in Procura della Sofim sul progetto del nuovo porto di Ospedaletti

La Sofim ha presentato un esposto alla Procura di Imperia

Un esposto alla Procura di Imperia è stato presentato dall’ingegnere Enrico Migliardi, project manager della Società finanziaria immobiliare marittima (Sofim), di Roma, in merito alla mancata presa in considerazione, da parte del Comune di Ospedaletti, del progetto di costruzione e gestione del porto di turistico.

“La nostra istanza - afferma Migliardi - avrebbe dovuto essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e all’albo pretorio assieme a quella della società con capitale francese, che è poi stata selezionata”.

Secondo Migliardi, insomma, oltre al progetto della Nuovo Porto di Ospedaletti (partecipata da Societè Financière Port Ospedaletti che ha sede a Tolone, e con i lavori a cura della Cem spa, di Napoli) anche il progetto della Sofim avrebbe dovuto essere sottoposto all’attenzione della Conferenza dei Servizi, in modo che il tavolo di enti pubblici potesse scegliere tra le due soluzioni. “Perdere in una gara è normale - afferma Migliardi - ma di fronte a una procedura corretta”.

Ecco quanto si legge nell'esposto

“È appena il caso di precisare - si legge nell’esposto - che l'istante non sollecita trattamenti preferenziali ma anzi, come detto, chiede (…) di dare corso al relativo iter conseguente al presente esposto, perché il Responsabile della mancata pubblicazione della citata istanza di concessione demaniale marittima sia messo in condizioni di (…) pubblicare, con evidenza pubblica, l'istanza della scrivente, ai sensi della vigente normativa comunitaria che consenta la partecipazione di più imprese (anche di altri Stati membri dell'Unione europea), a quella che sostanzialmente deve ritenersi ed essere una gara per comparazione di progetti preliminari in conferenza di servizi e, nel prosieguo, consenta altresì al medesimo Consesso di Enti, Uffici ed Autorità, in accordo di programma, di effettuare, nel momento decisionale di adozione dell'atto concessorio, la più esaustiva valutazione costi/benefici”.

Il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti sulla vicenda afferma

“Non so nulla di questo ricorso, che è stato presentato in Procura, non essendo arrivata alcuna comunicazione. Quindi, non posso commentare”.

L'ultimo di una lunga serie di ricorsi

Dal Comune di Ospedaletti si viene a sapere che Migliardi presentò una prima istanza nel 2018, come Associazione nazionale autonoma dei porti (Anap), ai sensi del Dpr 509/1997 (Burlando) e successivamente ai sensi dell'articolo 185 del d.lgs.50/2016 (Project financing). Entrambe le istanze vennero respinte. Tuttavia, il primo rigetto non fu oggetto di ricorso, mentre il secondo venne impugnato da Anap al Tar Liguria, con sentenza di rigetto del ricorso, sentenza non appellata e dinvenuta definitiva. Nel 2021, Sofim presentò una istanza ai sensi del Dpr 509/1997 (Burlando), che venne rigettata con provvedimento non impugnato. Ma non è tutto. Nel 2023, Sofim presenta identica istanza a quella del 2021 (DPR 509/1986 Burlando) nuovamente respinta con provvedimento di febbraio 2023.

Fabrizio Tenerelli