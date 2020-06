Ex area Sati, dopo anni di abbandono in arrivo il progetto

Ferma dal 1982, l’area ex Sati è stata lasciata abbandonata al degrado per decenni.

Approvato l’iter

“L’anno scorso- afferma il sindaco Alberto Biancheri- sul finire del precedente mandato avevamo deliberato il progetto per la riconversione dell’area ex Sati. Oggi in Giunta abbiamo completato l’iter approvando la convenzione con il soggetto privato.

La Foce- continua il primo cittadino- che non ha mai avuto un adeguato spazio pubblico, si troverà ad avere una piazza-sagrato di circa 1200 metri quadrati, aree verdi e nuove piantumazioni e 70 nuovi posti auto sotterranei ad uso pubblico in un quartiere che storicamente ne ha sempre sofferto la mancanza.”

