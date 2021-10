Fabio Fognini torna "a casa" per le finali SmatchMe

Taggia

Il campione palleggerà con i vincitori sul campo del Circolo Amatori Tennis Armesi, dove ha mosso i primi passi.

In occasione delle Finals della SmatchMe League, venerdì 17 e sabato 18 dicembre 2021 presso il Circolo Amatori Tennis Armesi di Arma di Taggia, Fabio Fognini, il leggendario tennista originario della cittadina, interverrà all’evento con uno speciale Meet & Greet di tennis.

In campo con i vincitori

Fabio Fognini, che nel 2011 ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros e vinto il Masters 100 di Monte Carlo nel 2019, numero 9 Best Ranking nello stesso anno, primo tennista italiano in top-ten mondiale dal 1978, palleggerà in campo coi vincitori della SmatchMe League in

qualità di ambassador dell’app SmatchMe.

SmatchMe

L'app SmatchMe è la community del tennis che consente a ogni giocatore di scegliere l’avversario in base al proprio livello.