Fase 2: Ventimiglia, ecco la nuova ordinanza del sindaco Scullino

Il sindaco Scullino emette nuova ordinanza ritenendo utile e necessario, ancora di più nella “Fase 2” in cui gli spostamenti sono maggiori, come abbiamo visto in quest’ultima settimana, garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia nel territorio comunale di Ventimiglia. Sostiene Scullino, occorre ripartire ma sempre con massima cautela e consapevoli che comportamenti di massa non appropriati possano riattivare i focolai del virus.

“La mia ordinanza richiama integralmente il provvedimento nazionale del Presidente Conte, il DPCM 26 aprile 2020, e l’Ordinanza n.25, emessa ieri dal presidente Toti. Come noto, questi due provvedimenti aprono ufficialmente la Fase 2, consentono maggiori spostamenti di persone, pertanto è maggiormente necessario contemplare la ripresa delle attività e spostamenti nel territorio del Comune di Ventimiglia con l’esigenza di garantire la salute umana, evitando in diffondersi del contagio COVID-19”.

Tutti ormai sanno che i Sindaci possono adottare con propria ordinanza solo misure di contenimento più restrittive, e non in contrasto, rispetto la citata Ordinanza regionale, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanza interpersonali, disciplinando l’apertura o chiusura di luoghi, aree o zone pubbliche, conseguentemente limitandone o contingentandone l’accesso ovvero vietandolo.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Per assicura maggiore sicurezza ho quindi ordinato, dalle ore 14:00 del 4 maggio 2020 e sino alle ore 24:00 di domenica 17 maggio 2020, quanto segue:

tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all’interno delle attività economiche o di servizi consentiti dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, con la stretta osservanza delle misure di cui all’allegato 5 del D.P.C.M. del 27/04/2020, dovrà essere sempre dotato di dispositivo di protezione delle vie respiratorie, quindi di mascherina o qualora non sia stato possibile reperirla, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro (qui anche denominate “mascherine di comunità”, previste all’art. 3, comma 3, del DPCM 27 aprile 2020) purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale di seguito indicate;

oltre a quanto previsto al precedente punto 1 (uso dispositivo protezione vie respiratorie), il personale avente contatto con il pubblico operante nel settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande dovrà utilizzare anche guanti “usa e getta” durante le fasi di vendita, manipolazione, trasformazione e in ogni altra fase lavorativa, garantendo che con gli stessi guanti non si tocchino soldi o altri oggetti;

l’accesso, da parte di chiunque (operatori, clienti, fornitori, fruitori di sevizi, congiunti, amici, ecc.), negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone (accesso al pubblico), è consentito solo indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine o mascherine di comunità) in modo corretto;

il medesimo obbligo di indossare mascherina è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l’accesso, anche durante l’attesa, ai locali di cui al punto precedente e:

– presso le fermate degli autobus;

– all’interno dei cimiteri comunali;

– durante gli spostamenti per qualsiasi motivo lungo i marciapiedi cittadini del centro città e sul lungomare, in quanto maggiormente frequentati e conseguentemente ove non è possibile assicurare il distanziamento sociale tra le persone;

l’uso della mascherina è da considerarsi quindi obbligatorio anche durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive, in quest’ultimo caso ad esclusione della corsa o se l’attività sportiva è svolta individualmente e in luoghi aperti non in presenza di altre persone o se è garantita la distanza interpersonale di almeno due metri;

permane il divieto di accedere e fruire nei seguenti luoghi che pertanto rimarranno chiusi, per garantire il mantenimento della distanza interpersonali e gli assembramenti:

tutti i giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate;

nelle zone attrezzate con strutture ludiche e dell’impiantistica sportiva a libera fruizione o in impianti pubblici;

il Resentello, al solo fine di evitare che venga considerata un’area ricreativa e di gioco in sostituzione dei sopra citati giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate;

su panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine, salvo che non vengano garantite le distanze interpersonali di almeno un metro e sia sempre indossata la mascherina o altro dispositivo, evitando comunque

l’attività motoria è consentita, come precisato dall’Ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020, solo dalle ore 06:00 alle 22:00; l’attività sportiva, anch’essa concessa dalle ore 6.00 alle ore 22.00, non è ammessa sulla passeggiata al mare nei giorni festivi e prefestivi e tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

è ammesso l’accesso alla spiaggia, anche senza mascherina, purché la distanza tra i fruitori non sia inferiore a metri due, salvo che gli stessi non siano residenti e/o dimoranti nella stessa abitazione;

i cimiteri comunali rimarranno aperti dalle ore 09:00 sino alle ore 17:00, purché i frequentatori vi accedano individualmente o accompagnati da un solo congiunto, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dagli altri frequentatori e siano evitati assembramenti; è garantita comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;

tutti gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati a svolgere la propria attività hanno l’obbligo di fornire i propri clienti guanti usa e getta e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani nonché di osservare strettamente le misure di cui all’allegato 5 del D.P.C.M. del 27 aprile 2020;

per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si richiamano qui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2020 e l’Ordinanza del Presidnet della giunta Regione Liguria del 3 maggio 2020;

eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

RICORDA

che lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio è consentito solo per le attività indicate nell’allegato 1 al DPCM 27 aprile 2020, che per comodità di consultazione qui si allega, modificabile con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell’economia e finanze;

che le attività di servizi per la persona consentiti sono solo quelli indicati nell’allegato 2 al DPCM 27 aprile 2020 che per comodità di consultazione qui si allega, modificabile con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell’economia e finanze;

che le altre attività produttive consentito, oltre a quanto sopra, sono solo quelle indicate nell’allegato 3 al DPCM 27 aprile 2020 che per comodità di consultazione qui si allega, modificabile con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell’economia e finanze, salvo che per quelle attività che pur se sospese possono proseguire la loro attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile o secondo quanto disciplinato dall’art. 2, comma 2 e seguenti del citato DPCM 27 aprile 2020;

che si richiamano per la disciplina delle attività consentite in aggiunta di tutto quanto sopra, il DPCM 27 aprile 2020 e l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020;

INFORMA

che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

DISPONE

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che la stessa sia integra e che aderisca bene al volto; evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani; sostituirla quando diventa umida, con una nuova e non utilizzarla se è una mascherina monouso; per togliere la mascherina occorre prenderla dall’elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani; qualora non sia stato possibile reperire mascherine, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

RICORDA CHE:

occorre uscire di casa solo per gli spostamenti previsti e principalmente per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità;

lavarsi spesso le mani;

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

mantenere, nei contatti sociali, sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;

garantire l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

AVVERTE

in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dal D.L.19/2020.

