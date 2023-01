FdI condanna l'atto vandalico alla targa Bagnabraghe

Sull'atto vandalico che ha visto la targa di Bagnabraghe sradicata, a ricordo degli ebrei in fuga a Bordighera, interviene anche il segretario cittadino di Fratelli d'Italia Giacomo Pallanca

FdI condanna l'assalto alla lapide

"In qualità di Segretario cittadino di Fratelli d'italia- scrive- come persona delle istituzioni, come cittadino, condanno fortemente il deplorevole atto avvenuto oggi alla targa commemorativa di Bagna braghe. Nel giorno dedicato alla memoria di quanto accaduto al popolo ebraico e a tutte le comunità vittime della intorellanza, l'ignobile atto, compiuto da persone inqualificabili, deve essere un monito per tutti affinché si persegua, senza indugi,senza mai dubbio o ripensamento, il principio del rispetto per ogni uomo, del suo pensiero, della sua fede, della sua appartenenza geografica"

La citazione di Arrigo Levi

E conclude con una citazione