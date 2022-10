Ferito in un incidente in moto: 40enne in elicottero al Santa Corona

Il quarantenne ha riportato un trauma cranico e lombare

Un quarantenne è rimasto ferito in un incidente in moto avvenuto, nel pomeriggio in località Fratitusa, a Badalucco. A quanto sembra, avrebbe perso il controllo della guida, finendo sull’asfalto. Ha riportato un trauma cranico e lombare. Soccorso dal personale sanitario è stato successivamente portato dall’elisoccorso Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fabrizio Tenerelli