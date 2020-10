Ferito un uomo caduto in una fascia a Taggia, allertato l’elicottero

Uomo cade in una fascia a Taggia

Un uomo è rimasto ferito, dopo essere caduto in una fascia, a Taggia, in regione Canelli. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con il personale sanitario del 118, che ha allertato l’elicottero Grifo. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi e al momento i soccorritori lo stanno stabilizzando.

