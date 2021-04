Ferito un uomo scalciato dal proprio cavallo a Sanremo

Ferito un uomo di 64 anni

Un uomo di 64 anni è rimasto ferito, dopo essere stato scalciato dal proprio cavallo. E’ accaduto nel pomeriggio in un campagna di strada Collette Beulle, in frazione Bussana di Sanremo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e in un primo istante era stato anche allertato l’elicottero. Le condizioni dell’uomo, per fortuna, sono parse meno gravi del previsto ed è stati portato in ambulanza all’ospedale di Imperia.