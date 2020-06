Fiamme in una scantinato di corso Inglesi, 9 intossicati in ospedale

Fiamme in una scantinato

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in uno scantinato di corso Inglesi, a Sanremo, per cause tuttora in fase di accertamento. Nove le persone portate in ospedale – tra cui alcuni minorenni, tra i 3 e i 15 anni – per un principio di intossicazione. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del locale distaccamento, con la polizia e il personale sanitario del 118.

A provocare i maggiori problemi è stata la spessa coltre di fumo che ha invaso la tromba delle scale della palazzina. Molti gli inquilini che si sono allontanati dalle proprie abitazioni a scopo cautelativo. Accertamenti sono in corso per risalire all’origine del rogo, ma a quanto sembra le fiamme sarebbero state provocate da un corto circuito. In mattinata, infatti, sono stati effettuati dei lavori nelle cantine, per via di una perdita di acqua vicino all’impianto elettrico. Non si esclude che dell’acqua sia finita sui contatori provocando una fiammata e quindi l’incendio.

