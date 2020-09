Fiere, concerti e musica in questa soleggiata domenica di metà settembre in provincia

Ecco come trascorrere questa domenica di metà settembre nella nostra provincia. Tutti gli eventi

Domenica 13 settembre

Diano Marina

Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri con Santa Messa e a seguire processione con l’intervento della Banda Musicale “Città di Diano Marina”.

Concerto di musica classica

Alle ore 21.15 nella Chiesa di San Nicola in frazione Diano Gorleri concerto organizzato dal Circolo Amici della Lirica di Imperia nell’ambito della rassegna di Musica Sacra edizione 2020, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Gorlerese.

Isolabona

Fiera. Per tutto il giorno nelle vie del borgo antiquariato e prodotti del territorio

Mendatica

Monte Fronté. Escursione lungo l’Alta Via dei Monti Liguri fino alla vetta del Monte Fronté (2152m), nel Parco delle Alpi Liguri. Il fitto bosco, alla partenza, lascerà il posto alle prateria alpina, regno dei camosci e dell’aquila reale. Ritrovo: ore 8.30 a San Bernardo di Men-

datica. Distanza: 12 Km – Dislivello +/- 800 m – Durata: 6 ore. Difficoltà : E – il percorso è fattibile da chiunque in normali condizioni fisiche dotato in un equipaggiamento adeguato. Iscrizione: l’iscrizione è obbligatoria entro le ore 19.00 di sabato 12 settembre. Numero massimo di partecipanti: 20 persone. Quota di partecipazione: 10EUR a persona (bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni). La quota comprende: l’accompa- gnamento di guida ambientale ed escur- sionistica iscritta ad AIGAE. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking, abbigliamento tecnico traspirante a strati, giacca a vento, cappello o bandana, buona scorta d’acqua (almeno 2 litri). Pranzo al sacco. Dotazioni di sicurezza obbligatorie: mascherine protettiva omologata CE (almeno 2), gel idroalcolico omologato CE. Informazioni ed iscrizioni: GAE Luca Patelli +39 347 6006939 domenica 13 settembre

Pieve di Teco

Arti e sapori. Dalle 8 per tutto il giorno nel centro del paese mercatino “Arti e sapori” con pro- dotti di artigianato creativo e di prodotti gastronomici domenica 13 settembre

San Lorenzo al Mare

Pedalata letteraria. Termina oggi alle 10 con la Pedalata letteraria la stagione 2020 di ‘Due parole in riva al mare’, gli incontri con gli autori organizzato a San Lorenzo al Mare. Prevista la presentazione itinerante del ‘carnet de vojage’ intitolato ‘La ciclabile dei fiori’ di Davide Andracco, Emanuele Boetti e Carola Zerbone. Partendo da San Lorenzo in bicicletta si percorrerà in compagnia degli autori la ciclabile fino a Sanremo alla scoperta delle curiosità che nasconde la splendida costa della Liguria. L’evento a pagamento, ovvero 25 euro incluso il noleggio della bicicletta e il libro. Per informazioni e prenotazioni telefonare 339 2877093 oppure scrivere a dueparolei-

nrivalmare@gmail.com. d

Sanremo

Floriseum in comics Al Floriseum – Museo del fiore (corso Cavallotti 113) secondo dei due giorni dedicati al mondo del comics. Dalle 10.30

al via l’iniziativa con bancarelle di prodotti tematici e attività per grandi e piccoli e aperitivo in stile giapponese; dalle 15 alle

19.30 una cartomante svelerà il futuro dei partecipanti che vogliano interpellarla; alle ore 17 premiazione del miglior cosplay domenica 13 settembre lunedì 14 settembre

Sanremo

Attilio Carnevale. Aperta alla Libreria Mondadori (via Roma) la mostra personale di fotografia di Attilio Carnevale dal titolo “[sog-get-ti-va]”. La mostra resterà visitabile fino al 20 set- tembre tutti i giorni con i seguenti orari: lun-sab 9:30-13:00 / 15:00-19:30 dom.9:30-13:00 / 16:00-19:30. L’ingresso è libero. lunedì 14 settembre martedì 15 settembre

Cervo

Boccata d’arte. Al Bastione di Mezzodì installazione del- l’artista Elena Mazzi, “SPICULE”, una riflessione sul legame tra Cervo e la sua costa, e, più in generale, sul legame tra l’uomo e il mare. L’iniziativa rientra nel progetto “Una boccata d’arte”, che coinvolge venti borghi e venti artisti (e Cervo è il borgo scelto per la Liguria) ed è realizzato da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e organizzato con il patrocinio del Comune di Cervo e la collaborazione dell’Associazione Informare. Il progetto è visitabile fino all’11 ottobre