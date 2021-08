Frontale sul lungomare di Imperia, due feriti in ospedale

Scontro tra due auto sul lungomare a Imperia

E' di due feriti il bilancio di un frontale tra due auto avvenuto sul lungomare Vespucci di Imperia, all'angolo con via Del Becchi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco col personale sanitario del 118. In due occupanti sono stati stabilizzati e portati in ospedale, dove i medici stanno valutando le loro condizioni. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica, che sembrerebbe legata a motivi di codice della strada.