Frontalieri: governo monegasco lavora su cassa pensione complementare nel Principato

NOVITA'

Il presidente del consiglio nazionale ha annunciato un testo di legge con la creazione di una cassa pensione complementare

Una cassa pensione complementare nel Principato di Monaco

"Arrivano buone notizie dal Principato di Monaco per i pensionati frontalieri. Il presidente del consiglio nazionale Stephane Valeri ha annunciato un testo di legge con la creazione di una cassa pensione complementare direttamente a Monaco".

Lo annuncia il segretario dei Frontalieri Autonomi Intemelii (Fai), Roberto Parodi. Già due anni fa, in un incontro con il ministro del lavoro e sanità Didier Gamerdinger - aggiunge - ci fu preannunciato l'intenzione di creare una cassa complementare a Monaco. Oggi la pensione complementare viene versata dalla Agirc-Arrco francese".

"Il vantaggio consiste in minori trattenute e burocrazia"

Secondo Parodi: "Il vantaggio di avere una cassa Monegasca sarà di minori trattenute e meno burocrazia tempi di lunghi di attesa per ottenerla. Resta comunque da vedere il testo di legge che sarà votato il prossimo anno, dal consiglio nazionale, ma non ce ombra di dubbio che sia un’ottima iniziativa. Monte Carlo conta di renderla operativa già dal primo gennaio 2023. Oggi i pensionati frontalieri italiani, ex lavoratori nel principato di Monaco, sono ottomila". Conclude: "La nostra associazione esprime soddisfazione per questo ulteriore passo del principato che si dimostra sempre più attento allo status sociale anche dei nostri lavoratori e pensionati frontalieri".

Nella foto: Stephane Valeri presidente del Consiglio