Fuggiti in Francia i banditi del Des Anglais di Sanremo

E' caccia Italia-Francia ai banditi del Des Anglais

Sono fuggiti in Francia, a bordo di una Mercedes, i banditi che ieri hanno compiuto un paio di assalti, fuori dall’hotel Des Anglais di Sanremo. Ricerche sono ora in corso da parte dei carabinieri, in collaborazione con le autorità transalpine. Stando a quanto ricostruito avrebbero messo a segno almeno due colpi.

Uno dei quali a marito e moglie francesi

(lui 51 anni, lei 58 anni) assaliti appena scesi dall’auto, fuori dal noto albergo situato a ridosso l’Imperatrice. I rapinatori, col volto travisato da un passamontagna, li hanno fermati spruzzando della sostanza urticante con un fucile tipo paintball. Quindi, si sono impossessati dei loro effetti personali. Sembra che i malviventi abbiano agito con cognizione di causa, seguendo i loro obiettivi.

Fabrizio Tenerelli