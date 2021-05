Furgoncino della Sanremese si schianta contro il cancello del commissariato

Ieri sera, oltre l’orario di coprifuoco, il conducente del furgoncino della Sanremese Calcio ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il cancello che circonda il palazzo in cui si trovano il commissariato di Polizia e la società Unogas in via del Castillo. Sul posto sono intervenuti gli stessi agenti del commissariato e la Polizia Locale per i rilievi del caso. Il conducente è risultato essere in stato di ebrezza, per questo motivo ora è indagato.

Illesi il conducente e i 4 passeggeri del furgoncino. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.