Gaia Checcucci inibita nella Ato a seguito dell'inchiesta che la vede coivolta

In merito all’inchiesta della procura di Roma che ha coinvolto anche il commissario ad acta dell'Ato per il servizio idrico integrato, Gaia Checcucci, Regione Liguria prende atto dei provvedimenti presi dall’autorità giudiziaria e precisa che le è stato inibito lo svolgimento delle attività e funzioni connesse all’incarico. La disposizione indirizzata alla dottoressa Checcucci di astenersi da ogni atto come commissario dell’Ato idrico è stata comunicata, per conoscenza, anche alla provincia di Imperia.