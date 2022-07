Gaslini "diffuso" ecco il progetto di Regione Liguria

“Dal primo luglio l’ospedale Gaslini, fiore all’occhiello della Liguria e dell’intero Paese, si è aperto a tutto il territorio, con la sua estensione in tutte le Asl per garantire non solo la presenza del ‘marchio’ ma soprattutto delle professionalità in ambito clinico e scientifico del nostro Istituto di ricovero e cura pediatrico". Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, in merito all’avvio del progetto ‘Gaslini Liguria’ ovvero l’attribuzione al Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonato logico, attualmente svolte dalle Asl, comprese le articolazioni organizzative.

Al via il progetto Gaslini Liguria

Tra gli obiettivi del progetto in essere c’è anche quello di “assicurare una risposta ad una delle sofferenze croniche del sistema sanitario nazionale legate alla carenza di specialisti, in particolare di pediatri – prosegue Toti – che spesso scelgono il proprio posto lavoro anche sulla base della qualità e prospettive di crescita professionale. Il ‘Gaslini Liguria’ porta anche una serie di vantaggi strategici importanti, grazie alla messa in comune delle buone pratiche del Gaslini. Siamo partiti gettando il cuore oltre l’ostacolo ma penso che questo momento possa essere proficuamente usato per limare i processi, in un modello che crescerà di giorno in giorno. Era importante partire e dare un segnale ai cittadini”.

Come funziona

All’interno del Dipartimento di Scienze Pediatriche, diretto dal Dottor Elio Castagnola (direttore UOC Malattie Infettive del Gaslini) è stata istituita l’Area intradipartimentale che accoglierà le 4 Pediatrie Gaslini e sarà coordinata da uno dei quattro direttori delle Pediatrie. Tale soluzione consentirà un progressivo e continuo confronto e scambio clinico e scientifico, che consentirà, con gradualità, di creare percorsi di presa in carico del paziente pediatrico omogenei e condivisi con i professionisti delle Pediatrie Gaslini nel territorio ligure. Al lavoro per la costituzione di una centrale operativa in grado di far comunicare in maniera sicura ed efficace, 7 giorni su 7, i professionisti del Gaslini con quelli del territorio come di altre regioni o nazioni, favorendo un adeguato supporto specialistico per la gestione di diagnosi complesse e casi di particolare rilevanza specialistica. Lo sviluppo di prestazioni professionali a distanza (teleconsulto e televisita), in una logica hub and spoke, sarà di grande supporto e beneficio alla realizzazione del progetto di rete regionale in pediatria. Saranno avviati percorsi formativi comuni per gli ambiti relativi all’emergenza, all’assistenza neonatale e all’assistenza specialistica.