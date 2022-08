Giallo a Bordighera: sparati 4 razzi di segnalazione in mare

I razzi di segnalazione sono stati sparati a Bordighera

Quattro razzi di segnalazione sono stati sparati, intorno alle 22, nella zona di Bordighera. Del caso sono stati avvertiti i vigili del fuoco e accertamenti sono in corso da parte della guardia costiera per risalire alla provenienza. Si sta anche cercando di capire se i razzi, che teoricamente dovrebbero essere sparati solo in caso di richiesta di soccorso, sono partiti dal mare o che dalla costa.

Fabrizio Tenerelli