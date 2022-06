Gisella Merello relatrice di una conferenza sulla Famiglia reale britannica nel Ponente ligure

L'evento è stato organizzato dall'associazione Amici dei Giardini Hanbury

La scrittrice e storica Gisella Merello, di Bordighera, ha tenuto una conferenza sulla famiglia reale britannica nell’estremo Ponente della Liguria, ieri (sabato 4), in occasione del Giubileo di platino di sua maestà Elisabetta II, che si sta festeggiando in questi giorni per i settant’anni del Regno. L’incontro è stato organizzato dall’Associazione Amici dei Giardini Hanbury e si è svolto nella sede di frazione Latte, a Ventimiglia. Merello è stata introdotta dall’avvocato Alessandro Bartoli, segretario dell’Associazione.

“Ho parlato dell’Imperatrice Federico, così chiamata dal nome del marito - spiega la scrittrice - ma anche della Regina Vittoria a Ventimiglia e La Mortola, che è soltanto passata di sfuggita a Bordighera. Quindi, ho un po’ illustrato la storia della Queen mother Elizabeth Bowes-Lyon, che da piccola frequentava sempre Bordighera e Vallecrosia”. Curiosità: l’Imperatrice Federico, vedova dell’Imperatore Federico III di Germania, ha soggiornato per parecchi mesi alla’Hotel Angst.