Golfodianese senz'acqua almeno fino alle 23 di stasera. Lo sfogo del Sindaco Za Garibaldi

Non è stato ancora riparato il guasto alla condotta del Roja a Imperia Oneglia che ha determinato l'ennesima crisi idrica nel Golfo dianese. Al disagio per un evento improvviso, si aggiunte il corto circuito denunciato prima dalla collega di Cervo Lina Cha e a seguire dal sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, per la mancata comunicazione della rottura da parte di Rivieracqua

Lo sfogo del sindaco di Diano Za Garibaldi

"Purtroppo Rivieracqua ha comunicato in questo istante che le riparazioni del tubo del Roja dureranno ancora almeno 3 ore, quindi ipotizzo che non avremo acqua nelle nostre case fino alle 23.00 (di questa sera, martedì 21 marzo) - ha fatto sapere il sindaco di Diano Marina Za Garibaldi - Esprimere giudizi in questa sede sulla pessima gestione di questa emergenza non è corretto, ma lo farò sicuramente domani nelle sedi e nei modi opportuni. Certo è che seppur sia comprensibile il fatto di non poter prevedere la gravità dei danni sulle tubazioni e di conseguenza la tipologia di interventi da eseguire prima di aver effettuato gli scavi, certamente ritengo grave e inaccettabile che non sia stata data alcuna informazione nè ai cittadini nè tanto meno ai Comuni!".

Il sindaco in precedenza aveva fatto sapere che "Stante l'improvviso disservizio idrico nel Golfo dianese, che si protrae dalla mattinata, senza aver ricevuto alcuna comunicazione dal Gestore Unico Rivieracqua, verificata la causa dell'interruzione, è stato appurato che si è trattato di una rottura sulla condotta portante del Roja ad Imperia e che il guasto sarà riparato presumibilmente entro le ore 20 di questa sera. Permarranno i soliti disagi conseguenti a questo tipo di intervento". I disagi si sono poi protratti ben oltre le ore 20 inizialmente ipotizzate