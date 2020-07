Gratta un biglietto da 5 euro e ne vince 10mila

La Dea Bendata ha fatto visita alla tabaccheria Lanfranchi, di Levà, a pochi passi dal Municipio di Taggia.

Gratta e vinci fortunato a Levà

Una vincita che arriva proprio – come racconta la titolare Lucia Lanfranchi – in un periodo tristemente noto come molto difficile per milioni di italiani, a causa dell’emergenza sanitaria che ha distrutto anche il tessuto economico del paese. L’ignoto vincitore – che sappiamo solo essere un cliente abituale dell’esercizio – ha acquistato un gratta e vinci da 5 euro de “Il Miliardario” per vincerne 10mila. Subito la curiosità ha iniziato a serpeggiare tra i clienti della tabaccheria e tra i passanti, catturati dal cartello che annuncia la vincita: chi sarà il fortunato baciato dalla Dea Bendata?

