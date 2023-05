Grave ragazza precipitata dalla terrazza di un locale a Bordighera

Ha riportato un trauma cranico e la frattura di un polso

Un ragazza di 19 anni è rimasta gravemente ferita, verso le 4, dopo essere caduta dalla balaustra di un locale notturno del lungomare di Bordighera, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Ha compiuto un volo di circa quattro metri, riportando la frattura di un polso e un trauma cranico ed è stata portata in elicottero all’ospedale Santa Corona, di Pietra Ligure.

Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dell’accaduto

Al momento non sembra esserci il coinvolgimento di terzi, ma non è chiaro se sia precipitata per un incidente o un gesto volontario. Si cerca inoltre di capire, se aveva assunto alcol o sostanze stupefacenti.

Fabrizio Tenerelli