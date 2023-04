Grave un uomo investito sulle strisce a Bordighera

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Garnier e l'Aurelia

Un uomo di 78 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essere stato ferito Das un’auto di targa francese, nella tarda mattinata, mentre attraversava sulle strisce, all’altezza dell’intersezione tra via Garnier e l’Aurelia, in località Arziglia a Bordighera. L’anziano è stato stabilizzato dal personale sanitario e portato in codice rosso all’ospedale di Sanremo, dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Fabrizio Tenerelli